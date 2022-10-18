Зірковий футболіст-рекордсмен повідомив про трагедію у сім'ї

Знаменитий футболіст, рекордсмен за кількістю забитих голів та проведених матчів за збірну Ірландії 42-річний Роббі Кін повідомив про смерть своєї матері Анни, інформує The Sun.

Зворушливий пост-прощання зірковий форвард супроводив у Instagram фотографіями з мамою.

«З дуже важким серцем повідомляю вам про смерть моєї улюбленої матері Анни, — написав Роббі Кін. — Моя чудова матір була нашою опорою. Вона любила своїх дітей та онуків і була найщедрішою і самовідданою людиною, яку я коли-небудь зустрічав, мала заразливе почуття гумору і постійно викликала посмішки на наших обличчях.

Слова не можуть адекватно висловити, як нам пощастило мати таку маму, як ти. Дякую за всю любов, сміх і спогади, якими я дорожитиму вічно.

Я з розбитим серцем прощаюся, але я знаю, що тато чекатиме на тебе з розкритими обіймами, і що ви обоє продовжуватимете направляти нас усіх зверху. Спочивай з миром, мамо. Я завжди любитиму тебе і сумуватиму за тобою".

Зазначимо, що батько Кіна, Роббі-старший, помер 2003 року у віці 50 років після боротьби з раком.

Свої співчуття колезі з футбольного цеху вже висловили, зокрема, зіркові Луїш Фігу та Патрік Клюйверт, а також колишні клуби ірландця «Селтик» та «Лос-Анджелес Гелаксі».

Нагадаємо, що на рахунку володаря Кубка англійської ліги, Кубка MLS, а також віцечемпіона Англії та Шотландії Роббі Кіна 68 голів у 146 матчах за збірну Ірландії. На клубному рівні він виступав за «Вулверхемптон», «Ковентрі», «Інтер», «Лідс», «Тоттенхем», «Ліверпуль», «Селтик», «Вест Хем», «Лос-Анджелес Гелаксі», «Астон Віллу», завершивши у 2019 році кар'єру в індійському «Атлетико де Калькутта»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї чемпіона Європи з футболу Лоренцо Інсіньє сталася трагедія.

Фото Instagram

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