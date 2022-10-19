40.04 / 40.87 38.42 / 39.69
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Рідкісний випадок: бій ММА завершився подвійним нокдауном (відео)

11:28 19 жовтня 2022
No Mercy Fights

Глядачі поєдинку між Рене Кунцом та Пралою в рамках бійцівського шоу No Mercy Fights 5, що проходило в німецькому Дортмунді, стали свідками унікального випадку.

Суперники видали видовищний бій, обмінюючись взаємними ударами. В одному з епізодів кожен із бійців завдав опоненту разючого удару, після чого обидва впали на настил октагону. На ноги зміг піднятися лише Прала, якому зрештою й присудили перемогу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксери одночасно «вирубили» один одного в титульному бою.

Фото No Mercy Fights

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

У росії заявили про бажання викопати з могили тіло Бориса Моїсеєва — у нього з'явився «син»

Ані Лорак

«Була милою, а стала мілфою»: рашисти висміяли зовнішність Ані Лорак й порадили сідати на дієту

Канапки

«Неймовірно смачні канапки із морквою та часником»: ви готуватимете їх щодня

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту