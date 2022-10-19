Рідкісний випадок: бій ММА завершився подвійним нокдауном (відео)
Глядачі поєдинку між Рене Кунцом та Пралою в рамках бійцівського шоу No Mercy Fights 5, що проходило в німецькому Дортмунді, стали свідками унікального випадку.
Суперники видали видовищний бій, обмінюючись взаємними ударами. В одному з епізодів кожен із бійців завдав опоненту разючого удару, після чого обидва впали на настил октагону. На ноги зміг піднятися лише Прала, якому зрештою й присудили перемогу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксери одночасно «вирубили» один одного в титульному бою.
Фото No Mercy Fights114
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