Колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що битву за Херсон в росії хочуть подати як «велику перемогу Суровікіна».

«Російська пропаганда раптом почала розганяти підготовку до здачі Херсона, — пише Андрусів у соцмережах. — Насправді, ніхто Херсон здавати не збирається. Особливо, Суровікін, який, між іншим, командував угрупуванням «Юг» до свого призначення, а тому будь-які великі поразки на цьому театрі є його особистими результатами.

За моєю інформацією, Суровікін готує під Херсоном другий Сталінград. А ситуація нагнітається навмисно, щоб ціна утримання Херсона була великою. Російські пропагандони, які без кінця займаються онанізмом на Другу світову, хочуть подати битву за Херсон як велику перемогу майбутнього маршала Жукова-Суровікіна. Типу всі були готові здатись, але великий геній дрібного корупціонера Суровікіна не дозволив цьому статись. Єдине правда, що велике в Суровікіні — це харя.

І це все прекрасно. Російські єбанашки вирішили, що ми, як і вони, штурмуватимемо Херсон в лоб. І хоча ми перемагаємо на полі бою саме завдяки оперативно-стратегічному мистецтву, це зовсім не зупиняє політ їхньої фантазії.

Тим часом, взяття Берислава може взагалі зняти з нас потребу штурмувати Херсон. Розширення плацдарму біля Берислава загрожуватиме логістиці з Криму не тільки для херсонських орків, а й для всього захопленого півдня. А від Берислава до Армянська — 100 км.

Ну і ще один бонус. На лівому березі Дніпра поруч з Бериславом є Таврійськ. А чим знамените це селище? Правильно — початком Північнокримського каналу".

Фото зі сторінки Юрія Соболевського

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