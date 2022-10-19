«Росіяни, ймовірно, готуються бити по Херсону»: Віталій Кім про евакуацію з окупованого міста

Вранці 19 жовтня мешканці окупованого Херсона, звідки рашисти поспіхом вивозять установи та співробітників, отримали СМС. У повідомленні російські загарбники пропонують українцям залишити місто через можливі обстріли. Джерелом обстрілів рашисти прогнозовано називають ЗСУ.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.

«Розсилають повідомлення „евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон“. Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію якраз, щоб бити по Херсону, у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль», — сказав Віталій Кім.

Тим часом розпочалася евакуація людей з окупованого Херсона. Гауляйтер міста Володимир Сальдо обґрунтував переміщення населення на лівий берег Дніпра та до рфї загрозою затоплення території «у зв'язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС та скиданням води з каскаду електростанцій вище за течією Дніпра».

Окупанти заявляють, що на евакуацію знадобиться шість днів.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський показав фото з Херсона, звідки вивозять людей, зазначивши, що тих, хто їде, не надто багато, і вони, ймовірно, не особливо розуміють, куди і наскільки їдуть.

Проте військові експерти не виключають, що російські війська обстріляють житлові райони Херсона чи натовп людей для того, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Раніше повідомлялося про заклик рашистів до мелітопольських колаборантів бути готовими до термінової евакуації до Криму з окупованого росією міста.

Фото Юрія Соболевського

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