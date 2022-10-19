Через вісім місяців після вторгнення основні елементи російського військового керівництва стають дедалі більш дисфункціональними. Про це в щоденному аналітичному зведенні у Twitter повідомило міністерство оборони Великої Британії.

«На тактичному рівні зростає нестача здібних російських молодших офіцерів, здатних організувати і очолити нещодавно мобілізованих резервістів. Свідчення очевидців свідчать про те, що розстріл 11 російських солдатів під Бєлгородом 15 жовтня 2022 року їхнім товаришем по службі стався після образливих коментарів офіцера на адресу новобранців з числа етнічних меншин. Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і слабку згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ. Чотири з п'яти генералів, які безпосередньо здійснювали оперативне командування елементами вторгнення в лютому 2022 року, вже звільнені. Їхні заміни поки що мало що зробили для поліпшення бойових дій росії на полі бою».

Британські аналітики констатують — відсутність спадкоємності командування, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що за російською доктриною розробка планів покладається здебільшого на особистого командувача, а не на колективні зусилля ширшого штабу.

Нагадаємо точку зору військового журналіста, який вважає, що росія готує новий потужний удар найближчими днями, метою будуть Київ та Харків.

343

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram