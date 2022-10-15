За повідомленнями російських ЗМІ, прокремлівські військові блогери мають шанси потрапити під слідство.

Цих людей називають лояльними до Кремля і націоналістичними, вони поширюють новини про успіхи власних військ на мільйонну аудиторію у Telegram-каналах та в російському клоні Facebook — «ВКонтакте». Але зараз, схоже, на них починають тиснути. Останніми днями деякі з них досить критично оцінювали перебіг війни та рішення, що приймалися на фронті.

За інформацією російського новинного сайту «Mash», російські правоохоронні органи вже розпочали перевірку деяких з цих каналів. Перевіряється, чи не «дискредитують» автори російську армію, а також чи не поширюють фейкові новини та інший заборонений контент.

Зокрема, «Рибар» та «Сіра зона» збирають інформацію зі «спірних» територій та поширюють її переважно у Telegram. Вони займають проросійську позицію, говорячи про Україну як про «ворога». Але вони також аналізують і оцінюють ситуацію на місцях. Дехто створює карти війни, навіть німецькою мовою. Інші ведуть прямі включення із зони бойових дій. Останнім часом дехто ставив під сумнів рішення російського військового керівництва на півдні та сході України — особливо на тлі зростаючих успіхів української армії.

Дев'ять російських військових кореспондентів і каналів зараз, очевидно, знаходяться під загрозою судового переслідування за дискредитацію російських збройних сил. Як повідомляється, у списку, наданому владою, фігурують наступні імена: Ігор Стрєлков, Семен Пегов (WarGonzo), Юрій Подоляка, Владлен Татарський, Сергій Мардан, Ігор Дмитрієв, автори GreyZone, Рибар та Христина Потупчик. Вони є одними з найвідоміших у рф військових блогерів.

Начальник Генерального штабу збройних сил російської федерації валерій герасимов особисто попросив державне цензурне відомство Роскомнагляд стежити за контентом у Telegram-каналах, передає «Mash». Причина заходів — «критика Міністерства оборони та його рішень під час проведення спеціальної військової операції». Однак, наразі немає жодних підтверджень чи заяв з боку Генерального штабу чи Міністерства оборони рф.

У суботу вранці Telegram-канал «WarGonzo» з посиланням на джерела в силових структурах повідомив, що існує «список каналів і журналістів, які нібито дискредитують спецоперацію і Міністерство оборони». Сам цей канал, судячи з усього, знаходиться в цьому списку.

Американський Інститут вивчення війни бачить більше шкоди для кремля від цензури: «Інтереси кремля в цій ситуації не обов'язково збігаються з інтересами міністерства оборони. В останні місяці путін відкрито заручився підтримкою спільноти міл-блогерів і використовував їх для того, щоб представити вищих посадових осіб міністерства оборони і саме міністерство оборони як можливих цапів-відбувайлів за військові невдачі в Україні».

Спроби створити інформаційний вакуум «не призведуть до добрих результатів». По-перше, це неможливо в епоху соціальних мереж. По-друге, оскільки мобілізація відбувається по всій країні і обговорюється з вуст в уста, це буде важко зупинити.

Нагадаємо, що нещодавно зірка серіалу «Кадетство» та російський пропагандист, генеральний директор телеканалу «Спас» Борис Корчевніков знайшов «логічне» пояснення, чому росія програє у війні проти України. Він, зокрема, заявив, що виною тому, у тому числі й підриву Кримського мосту, є богохульство Філіпа Кіркорова.

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