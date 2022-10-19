Журналіст Андрій Цаплієнко, який раніше поділився спостереженнями українських воїнів щодо тактики найманців з ПВК Вагнера на передовій, спрогнозував, чого Україні чекати найближчим часом, аналізуючи інформацію з різних джерел.

«Інтенсивне використання ударних БПЛА для тестування нашої ППО паралельно із прискореною відправкою „мобілізантів“ може свідчити про те, що Росія готує ще один потужний удар по українцях. Вона точно не збирається обмежитись масованим ударом 10 жовтня. Створення єдиного командування окупаційними силами під генерала Суровікіна, який керував знищенням з повітря сирійських міст, свідчить на користь того, що Росія обрала стратегію постійного терору цивільного населення з метою схиляння нас до поступок чи перемовин. Тож, ймовірно, нам треба бути готовими до чергового ракетного удару з кількох боків найближчим часом», — написав він.

Цаплієнко додав, що над Мінськом бачать літаки МіГ-31. Це літак, здатний нести гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинжал».

«16 жовтня на на аеродром у Мачулищах в Білорусі передислоковано 3 одиниці МІГ-31К (RF-92462, RF-92339 та RF-92333), які можуть запускати цей боєприпас на відстань до 2000 км. Одночасно, 16 жовтня, в Мачулищи з РФ прилетіли три військово-транспортні літаки Іл-76 РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), які могли бути завантажені ракетами для МіГ-31К», — пише журналіст.

Він припускає, що противник оголосить першочерговою ціллю нового удару «знищення інфраструктури постачання західного озброєння», тож переважно робитиме ракетні пуски по цілях в західній частині України. Але, судячи з переміщення великої кількості «мобіків» до лінії зіткнення, удар буде комплексним.

«Зокрема, велика кількість „гарматного м’яса“ концентрується в населених пунктах Каланчак і Сокологірне. Може ворог й кинути цих „мобіків“ спочатку, аби зімітувати наступ на фронті, а потім завдаватиме ударів по критичній інфраструктурі. Значна кількість цивільних об’єктів серед російських цілей може пояснюватись і тим, що росіяни базуються на застарілих розвідданих. Вони йшли на Київ по паперових картах 70-их років. Зараз нічого не змінилося», — пише Цаплієнко.

За його прогнозом, вдарити росіяни спробують в найближчі дні.

Цаплієнко також повідомив, що близьки до кремля джерела повідомляють, що зараз Путін наполягає на необхідності наступу на двох додаткових напрямках, на Київ з боку Республіки Білорусь та на Харків з Бєлгородської області.

«Диктатор вважає, що мобілізація п'ятисот тисяч людей дає можливості заткнути дірки на вже існуючих напрямках та створити два нові. На думку путіна, яку підтримує Суровікін, західного озброєння вистачає на утримання Україною поточної ситуації на фронті, але при появі двох нових напрямків можливості наступу українських військ закінчаться, частину озброєнь українське військове керівництво буде змушене перекинути на нові напрямки, а захід оперативно додаткові постачання озброєнь організувати не зможе. Путін висловив упевненість, що за „правильного“ підходу до планування та керівництва наступу на двох нових напрямках, фронт у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях з українського боку „посипеться“ і це забезпечить нові захоплення території України російськими військами», — повідомив журналіст.

Як писали «ФАКТИ», Білорусь посилює власну військову активність на фоні агресивної війни росії в Україні.

Більш докладно про ситуацію на фронті читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Росія не настільки сильна, якою хоче здаватися, але й не настільки слабка, як ми б цього хотіли», — військовий експерт Сергій Грабський.

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