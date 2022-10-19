Мокрий сніг і дощ: яку погоду чекати 20 жовтня

В Україну насувається негода. У четвер, 20 жовтня, очікується хмарна погода с проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Невеликий, у східній частині помірний дощ, вночі у північних областях та в Карпатах подекуди з мокрим снігом; лише у західній частині, Одеській та Миколаївській областях вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15−20 м/с. Температура вночі 0−5° тепла, вдень 5−10°, на Закарпатті до 12°; у південній частині вночі 4−9° тепла, вдень 9−14°», — йдеться у повідомленні.

Тим часом відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 20 жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.

«Завтра очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів. 20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях», — написала вона.

За її прогнозом, на заході — переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.

«У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні. До похолодання та опадів ще й приєднається завтра сильний північний вітер, пориви до 15−20 метрів за секунду», — прогнозує Діденко.

Вона пише, що у Києві в четвер — різка зміна погоди. Похолодання до +5+7 градусів, пройде дощ, вранці можливий мокрий сніг, вдень поступове припинення опадів. Також дошкулятиме поривчастий вітер.

Як писали «ФАКТИ», за прогнозами синоптиків, нинішня зима буде не дуже суворою. Найхолоднішим очікується січень. Гарного снігового покриву теж буде небагато, найчастіше дощі з мокрим снігом та ожеледиця.

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