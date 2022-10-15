Поки в Україні все ще триває бабине літо, синоптики намагаються спрогнозувати, якою буде нинішня зима. Це дуже важливо, адже українців попереджають про можливі проблемі с електрикою та опаленням через обстріли росіянами критичної інфраструктури.

На переконання завідувачки відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС України та НАН України Віри Балабух, тривалі періоди з сильним морозом малоймовірні. Такий прогноз вона опублікувала в своїй колонці на «ZN».

Метеорологиня прогнозує, найхолоднішим місяцем цієї зими буде січень. Втім, середня за місяць температура може на 2 градуси перевищувати кліматичну норму й коливатись у межах від +1+2 градусів на півдні країни до -2−3 градусів на північному сході та сході.

«У грудні середня за місяць температура може коливатися від -1−2 градусів до +3 градусів і вище. При цьому на значній території країни, за винятком північних, східних областей і Карпатського регіону, середня температура повітря у грудні може бути додатною — від 0 до +3 градусів. Це свідчить про те, що впродовж місяця на цій території переважатимуть додатні температури. У лютому теж буде не дуже холодно: середня за місяць температура повітря коливатиметься від +2 градусів на півдні до -2 градусів на північному сході. Від′ємна середня температура у межах від 0 до -2 градусів і нижче буде характерна у грудні лише для північних, центральних, східних областей країни та високогір’я Карпат», — прогнозує Віра Балабух та додає: «Можна очікувати, що аномально висока температура повітря в грудні та лютому сприятиме зменшенню тривалості та суворості холодного періоду, а отже — й опалювального сезону».

За її словами, у грудні середня за місяць температура повітря на значній території країни може бути вища за нуль градусів — приблизно такою, якою вона буває у третій декаді листопада або в першій декаді березня. Такі ж термічні умови ймовірні і в лютому, хоча температура повітря може бути трохи нижчою .

Втім, на тлі досить високої температури можливі затоки арктичного повітря, які, ймовірно, будуть короткочасними й неінтенсивними.

«Ймовірність того, що впродовж зими можливі аномально високі температури, становить 40−50% і більше, тоді як імовірність аномально низьких температур, коли мінімальна температура повітря опускатиметься нижче -10 -15 градусів, — 10−30% і менше. Тобто в холоду шансів цієї зими набагато менше, ніж у тепла», — зазначає пані Балабух.

Метеорологиня прогнозує, що оскільки на значній частині території України переважатимуть плюсові температури, то й опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу.

«Стійкий сніговий покрив цієї зими може утворюватися не на всій території країни, а його висота, за оцінками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується меншою від кліматичної норми 1991−2020 рр., особливо в січні та лютому», — додала вона.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда зазначав, що ймовірність холодної зими в Україні мізерна. Втім, він не виключає морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі і на загальному періоді зими не позначаться.

Фото Pixabay

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