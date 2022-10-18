На Україну насувається негода: де чекати дощів, мокрого снігу, похолодання та нічних морозів

В Україні теплі та сонячні дні змінюються нічними морозами, похолоданням, дощами, а місцями й мокрим снігом. Негода йде до нас з північного заходу Європи.

Але погана погода протримається недовго. Про це у коментарі ТСН розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

«Починаючи з 19 жовтня і до 24−25 жовтня в Україну прийде циклон та його атмосферні фронти, які зумовлять по всій країні, крім півдня, дощі з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та суттєве похолодання від 4° тепла до 5° морозу вночі та до 0−6° вдень. У південній частині нашої країни снігу поки не чекаємо, а от на дощі природа буде щедрою», — прогнозує синоптик.

Але вже з 23−24 жовтня, за прогнозом Щедріна, знову очікується потепління до комфортніших +15…+18°.

А синоптик Наталя Діденко закликала українців подбати про здоров'я. Вона також зазначає, що у четвер буде різке зниження температури повітря, яке вже 20 жовтня досягне +4…+10 градусів, почнуться дощі та помітно похолодає. Подекуди вночі будуть морози.

У Києві завтра зросте хмарність, часом дощ. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько +12…+14 градусів, а вже у четвер похолодає до +7…+9 градусів.



Як повідомляли «ФАКТИ», магнітні бурі очікуються 29 жовтня та 30 жовтня. Але різка зміна погоди також може серйозно погіршити стан людей з серцево-судинними захворюваннями. Таким пацієнтам слід у ці дні постаратися повноцінно відпочивати та спати не менше 8 годин, пити більше звичайної чистої води та трав'яного чаю, відмовившись від вживання кави, чаю та спиртного.

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