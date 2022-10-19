«Шахтар» розгромив «Колос» та наздогнав «Дніпро-1», який оступився: відеоогляди матчів УПЛ

У середу, 19 жовтня, чотирма матчами продовжилася ігрова програма 8-го туру чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, поєдинок «Динамо» — «Металіст» було перенесено на невизначений термін через ракетні атаки на столицю України, а дві гри на Закарпатті («Ворскла» — «Рух» та «Дніпро-1» — «Інгулець») переривалися на півтори години через повітряну тривогу.

Чемпіонат України. 8-й тур

19 жовтня (середа)

«Шахтар» (Донецьк) — «Колос» (Ковалівка) — 3:0 (Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47). Юніорські склади — 0:0.

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Кривцов, Матвієнко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Джурасек, 62), Судаков (Криськів, 76), Назарина, Зубков, Мудрик (Петряк, 62), Сікан (Траоре, 46).

Донецький «Шахтар», у стартовому складі якого вийшло 11 українців, досить легко впорався із «Колосом», який деякий час лідирував у турнірній таблиці. Дубль (перший на рівні УПЛ) оформив Мудрик, ще один м'яч забив бразилець Тейлор, для якого цей матч став 50-м в українській прем'єр-лізі. Також «гірники» завдяки перемозі продовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до 22 матчів.

«Дніпро-1» — «Інгулець» (Петрове) — 2:2 (Адамюк, 45+1, Піхальонок, 68 — Смоляков, 55, 65). Юніорські склади — 1:0.

«Дніпро-1» підходив до поєдинку з аутсайдером із рекордною переможною серією з 12 матчів. Але «Інгульцю» вдалося зіпсувати статистику та настрій підопічним Олександра Кучера. Хоча саме дніпряни відкрили рахунок перед самою перервою, але у другому таймі дубль 19-річного Смолякова перевернув усе догори дригом. «Дніпро-1» відповів точним ударом Піхальонка, але вирвати перемогу лідеру чемпіонату так і не вдалося. Довбик уперше за останні п'ять матчів не забив — і дніпряни втратили очки.

«Ворскла» (Полтава) — «Рух» (Львів) — 0:1 (Довгий, 28). Юніорські склади — 1:1.

Львівський клуб підходив до поєдинку проти «Ворскли» з кількома невтішними серіями — підопічні Леоніда Кучука обов'язково пропускали у восьми останніх матчах, а також не перемагали в останніх п'ятьох виїзних (або номінально гостьових) іграх. У підсумку львів'янам вдалося перервати обидві завдяки результативному удару Довгого в середині першого тайму.

Матч «Металіст 1925» (Харків) — «Минай» завершиться пізніше.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Верес» — 14 (8);

4. «Зоря» — 13 (7)

5. «Олександрія» — 13 (6);

6. «Металіст» — 13 (7);

7. «Колос» — 11 (7);

8. «Металіст 1925» — 9 (6);

9. «Динамо» — 9 (6);

10. «Ворскла» — 7 (8);

11. «Рух» — 7 (8);

12. «Минай» — 6 (7);

13. «Львів» — 5 (7);

14. «Інгулець» — 4 (7);

15. «Кривбас» — 3 (7);

16. «Чорноморець» — 2 (7).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники збірної України у фінальному турнірі молодіжного Євро-2023.

Фото ФК «Шахтар»

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