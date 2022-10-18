Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Металіст»: розклад трансляцій матчів 8-го туру чемпіонату України

У вівторок, 18 жовтня, поєдинками у Львові, Ковалівці та Олександрії стартує 8-й тур чемпіонату України з футболу (після атаки дронами Києва проводити матчі у столиці заборонили).

«Чорноморець» та «Зоря», які пропустили попередній тур, перетнуться в очній дуелі в Ковалівці, «Львів» на арені СКІФ у рідному місті прийме «Верес», а «Олександрія» на своєму стадіоні «Ніка» чекає в гості «Кривбас», що поки не здобув жодної перемоги.

У середу, 19 жовтня, відбудуться ще чотири матчі. «Дніпро-1», який вирвав на останніх секундах перемогу у «Руха», битиметься в Ужгороді з «Інгульцем», «Ворскла» після поразки від «Металіста» в Минаї поміряється силами з «Рухом», «Металіст 1925» прийме в Ковалівці «Минай», а «Шахтар», який не втримав у Лізі чемпіонів виграшний рахунок у грі з «Реалом», побореться на «Арені Львів» за три очки з «Колосом».

І, нарешті, завершиться тур у четвер, 20 жовтня, матчем між «Динамо», яке продовжило серію невдач у матчі з «Шахтарем» та «Металістом». Щоправда, місце проведення матчу киян та харків'ян наразі не названо.

У будь-якому випадку, букмекери у майбутній зустрічі бачать фаворитом підопічних Мірчі Луческу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на виграш «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию — 4,80, на перемогу харків'ян — 8,90.

Чемпіонат України. 8-й тур

18 жовтня (вівторок)

«Львів» — «Верес» 13:00 Setanta Sports+, You-Tube-канал Setanta Sports УПЛ

«Чорноморець» — «Зоря» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Олександрія» — «Кривбас» 15:00 Setanta Sports +

19 жовтня (середа)

«Дніпро-1» — «Інгулець» 13:00 УНІАН

«Ворскла» — «Рух» 13:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Металіст 1925» — «Минай» 15:00 Setanta Sports +

«Шахтар» — «Колос» 17:00 Setanta Sports +

20 жовтня (четвер)

«Динамо» — «Металіст» 17:00 «2+2»

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 18 очок (6 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (6);

3. «Металіст» — 13 (7);

4. «Колос» — 11 (6);

5. «Верес» — 11 (7);

6. «Зоря» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (6);

9. «Металіст 1925» — 9 (6);

10. «Ворскла» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (7);

12. «Львів» — 5 (6);

13. «Рух» — 4 (7);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), 4 — Віталій Буяльський («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло в Лізі Європи французькому «Ренну».

Фото ФК «Динамо»

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