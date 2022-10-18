Жеребкування фінального турніру молодіжного Євро-2023: стали відомі суперники України

У вівторок, 18 жовтня, у Бухаресті відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних збірних (U21), в якому вперше за 12 років візьме участь команда України, яка здолала у матчах плей-оф словаків (2:3 — у гостях та 3:0 — на своєму полі).

Дружина Руслана Ротаня, «сіяна» з останнього, четвертого, «кошика», зіграє у квартеті В з однолітками з Румунії, Хорватії та Іспанії.

Повністю групи молодіжного Євро-2023 за підсумками жеребкування сформували:

Група А. Грузія, Португалія, Бельгія, Нідерланди.

Група В. Румунія, Іспанія, Україна, Хорватія.

Група С. Чехія, Англія, Німеччина, Ізраїль.

Група D. Норвегія, Швейцарія, Франція, Італія.

До чвертьфіналу Євро-2023 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, що фінальний турнір чемпіонату Європи серед молодіжних збірних пройде з 21 червня по 8 липня 2023 року на стадіонах Румунії (дві арени — у Клуж-Напоці, дві — у Бухаресті) та Грузії (дві — у Тбілісі і по одній — у Батумі та Поті). Матч відкриття прийме Румунія, фінал — Грузія.

Три найкращі збірні Євро-2023 (крім Франції) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст української «молодіжки» скупив у сувенірному магазині в Єревані всі прапорці росії та викинув у смітник.

Фото uaf.ua

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