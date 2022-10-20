Прокляття або недбалість: в Індонезії згоріла одна з найбільших мечетей у світі

У середу, 19 жовтня, у столиці Індонезії Джакарті сталася масштабна пожежа. Горіла одна з найбільших мечетей у світі. Вона була збудована у 2003 році разом з Ісламським центром у Коджі. Площа мечеті складає 6 тисяч квадратних метрів.

Горів купол храму. Пожежу було видно здалеку. Місцеві користувачі соцмереж виклали десятки відео. В результаті купол обрушився.

Дивом ніхто не загинув. Як повідомляє влада Джакарти, пожежа виникла в ході реконструкції купола. Проводиться розслідування з метою встановлення винних.

А мешканці Джакарти вважають, що це спрацювало прокляття. Справа в тому, що багато мусульман категорично заперечували проти будівництва Ісламського центру в Коджі. Це передмістя індонезійської столиці багато років славилося своїм кварталом червоних ліхтарів. Коли наприкінці 90-х влада вирішила будувати тут храм, це викликало масові протести.

Проте відмовлятися від проекту ніхто не став. Квартал червоних ліхтарів офіційно закрили 31 грудня 1999 року. Вже у січні 2000 року розпочалося будівництво. У результаті мечеть простояла менше 20 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну пожежу на острові Великодня. Вогонь завдав непоправної шкоди частині знаменитих кам'яних статуй, які є об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram