Таємничі статуї на острові Пасхи серйозно постраждали внаслідок пожежі

У четвер, 6 жовтня, влада острова Пасхи повідомила про те, що частина таємничих кам'яних статуй, які є об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнала значних пошкоджень. На початку жовтня на острові сталася масштабна пожежа. І моаї (так називаються статуї) обгоріли.

Мер острова Педро Едмундс заявив журналістам, що частину з них повернути до колишнього стану вже не вийде. Наслідки пожежі виглядають непоправними.

Пожежа мала природний характер. Вигоріло близько 60 гектарів рослинності. При цьому найбільше постраждала територія довкола вулкану Рано Рараку. Саме в ньому колись корінні жителі острова, представники племені рапануї влаштували каменоломню, де вирубували брили для моаї.

Археологи вважають, що більшість статуй були виготовлені та встановлені на острові в період з 1400 по 1650 рік. Загалом їх тут близько тисячі. Висота більшості моаї близько 4 метрів. Найбільший бовван важить 74 тонни. Його висота складає 10 метрів. У багатьох моаї на головах закріплені багатотонні капелюхи. Вони висічені з іншого каменю.

Частина істориків вважає, що статуї символізували для рапануї духів їхніх предків. Проте кілька років тому з'явилася нова версія. Її автори стверджують, що боввани мали практичне застосування. Їх встановлювали, що зробити місцевий ґрунт більш родючим.

Острів Пасхи належить Чилі. Він приваблює сотні тисяч туристів із різних країн світу. Однак його було закрито для відвідувань у зв'язку з пандемією коронавірусу. Туристам дозволили знову приїжджати сюди лише три місяці тому. Тепер частину острова, де височіють моаї, знову закриють. Вчені повинні оцінити збитки та з'ясувати, чи можна відновити постраждалі статуї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабну пожежу в Берліні в районі лісу Грюнвальд.

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