Легендарний тренер помер просто на стадіоні під час матчу рідної команди

Легендарний баскетбольний тренер іспанець Хосе Марія Мартін Урбано помер у віці 72 років.

Фахівцю, який протягом кількох десятиліть працював експертом на телеканалі Sur, стало погано під час матчу баскетбольної Ліги чемпіонів, у якому «Унікаха» приймала на своєму майданчику французький «Діжон». Бригада медиків, яка була в залі, протягом півгодини намагалася реанімувати Хосе Марію, який два тижні тому переніс операцію на серці після стенокардії, але їхні зусилля виявилися марними.

Зазначимо, що Урбано все своє життя присвятив «Унікасі». Саме Урбано стояв біля джерел створення клубу в 1977-му, після чого в різний час обіймав безліч посад у клубі, починаючи від директора дитячої академії до наставника першої команди. Загалом Хосе Марія був тренером «на підхваті», загалом шість разів приймаючи кермо «Унікахи» та вивівши команду до еліти іспанського баскетболу.

Хосе Марія Мартін Урбано стояв біля джерел створення іспанської "Унікахи"

У 1997 році Урбано відійшов від тренерської діяльності, зосередившись на викладанні у школі Коїна (провінція Андалусія), а також вів популярну рубрику «Технічна зона», в якій розбирав ігри за участю рідної команди та доступною мовою пояснював уболівальникам суперечливі ситуації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футбольний тренер Івіца Осім помер у день народження свого улюбленого клубу.

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