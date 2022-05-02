Знаменитий футбольний тренер помер у день народження свого улюбленого клубу

Легенда югославського та боснійського футболу, знаменитий тренер Івіца Осім помер у віці 80 років у австрійському Граці, де він мешкав останні роки, повідомляє klix.ba.

Майбутній футболіст та тренер народився 6 травня 1941 року в Сараєво і протягом 11 сезонів захищав кольори місцевого «Желєзнічара». Потім форвард на прізвисько Штраус вирушив до Франції, де грав за «Страсбург», «Седан» та «Валансьєн». У складі збірної Югославії Осім провів 16 матчів і забив 8 м'ячів, ставши в 1968 році віцечемпіоном Європи.

Досягнув фахівець успіхів і на тренерській ниві. Зокрема, збірна Югославії під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 1990 року в Італії, поступившись лише у серії пенальті аргентинцям на чолі з Дієго Марадоною. На клубному рівні боснієць очолював на батьківщині «Желєзнічар» та «Партизан», а також — грецький «Панатінаїкос», австрійський «Штурм» та японський «Джеф Юнайтед». Осім — півфіналіст Кубка УЄФА, чемпіон Югославії, дворазовий чемпіон, володар Кубка та Суперкубка Австрії, дворазовий тріумфатор Кубка Греції та переможець Кубка Японії.

Івіца Осім (праворуч) із легендарним бразильцем Пеле

У 2007 році Івіца Осім, коли головним тренером збірної Японії, переніс інсульт. Після тривалої реабілітації фахівець у 2011 році обійняв пост президента Федерації футболу Боснії та Герцеговини.

За іронією долі, Осім помер у день народження свого улюбленого клубу — австрійського «Штурма».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг.

Фото jfa. jp

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