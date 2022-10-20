Окупанти атакували «шахідами» Миколаїв: стали відомі деталі

Вночі російські військові атакували Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Деякі з дронів досягли мети, що призвело до пожеж та руйнувань.



Про це пише міський голова Олександр Сенкевич.

"За даними військової адміністрації, чотири дрони потрапили до одного з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію", - заявив мер міста.

Внаслідок удару дронами, виникли дві пожежі на відкритих ділянках, проте їх було оперативно ліквідовано.



Атака росії обійшлася без жертв та постраждалих.



«Інформація про пошкодження уточнюється «, — додає мер.

Нагадаємо, сьогодні вночі під удар російських загарбників потрапили Кривий Ріг та Запорізька область. В обох випадках обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування.

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