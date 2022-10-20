«Нервова ніч» на батьківщині Зеленського та у Запоріжжі: окупанти обстріляли дві області, одна з ракет впала біля школи

У ніч проти 20 жовтня російські фашисти знову обстріляли Дніпропетровську область — завдали ударів по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.



За інформацією голови ОВА Валентина Резніченка, у місті є серйозні руйнування. На щастя, обійшлося без жертв. Усі служби життєзабезпечення вже працюють на місці руйнувань.



В решті районів уночі обійшлося без надзвичайних ситуацій й цієї хвилини спокійно.



Також обстріл ворога зазнала і Запорізька область: там о 07:20 ранку ракета впала на території однієї зі шкіл. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Комишуваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється», — написав він.

У Комишувасі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. Постраждалих, на щастя, немає.



Детально про атаки росіян по Україні останні кілька днів у матеріалі «ФАКТІВ»: Удар російського ворога по Україні: що відбувається у Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах країни (оновлено).



Нагадаємо, президент Зеленський закликав українців з тимчасово окупованих територій, яких окупанти примусово відправлятимуть на фронт, кидати зброю та переходити на українські позиції, щоб бити ворога.

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