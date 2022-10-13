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Події

У прокуратурі назвали кількість жертв обстрілу Миколаєва 13 жовтня

12:29 13 жовтня 2022
Зруйнований будинок у Миколаїві

У Миколаїві, де раніше повідомлялося про одного загиблого під час ракетного обстрілу — працівника рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України, який перебував на добовому чергуванні, збільшилася кількість жертв ворожої атаки.

Як повідомляють в Миколаївської обласній прокуратурі, наразі відомо про загибель трьох осіб.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

«Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок обстрілу зруйновано два верхніх поверхи будинку, квартири, вибито вікна, пошкоджено автівки», — йдеться в повідомленні. У прокуратурі додали, що врятований з-під завалів 11-річний хлопчик наразі перебуває у лікарні.

Фото прокуратури

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ворог завдав по місту вісім ударів ракетами типу С-300.

Фото Миколаївської обласної прокуратури

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