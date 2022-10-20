Дві категорії українців можуть оформити візу прямо у Польщі: хто може розраховувати на послаблення

У Польщі, яка прийняла найбільше українських біженців, відкрили центри прийому візових анкет для оформлення віз певним категоріям громадян.

За даними порталу VFS Global, який є офіційним партнером МЗС Польщі, з 22 вересня 2022 року у трьох польських містах відкрилися пункти прийому візових анкет, передає UK.

Пункти працюють у Варшаві, Любліні та Познані.



Скористатися послугами візових центрів можуть громадяни України та білоруси, які легально проживають на території Польщі.

При цьому подати документи на отримання візи до Польщі можуть такі категорії іноземців:

- громадяни України для отримання візового документа, який необхідний для роботи водієм міжнародних транспортних перевезень;

- громадяни України для отримання візи для роботи пілотом або іншим членом екіпажу цивільного повітряного судна;

- громадяни Білорусі для отримання гуманітарної візи або візового документа для роботи водієм міжнародних транспортних перевезень.

Усі візи, видані в Польщі, є національними, у польських візових центрах немає можливості подати на отримання візи Шенгену чи іншу категорію візи. Термін дії національної візи не перевищує одного року. Віза дозволяє поїздки та перебування в інших країнах Шенгенської зони терміном до 90 днів у будь-який 180-денний період.

Заявка та документи для виготовлення візи приймаються у трьох візових центрах, розташованих за такими адресами:

- Варшава, Алеє Єрозолімські (Aleje Jerozolimskie), 181Б (перший поверх — вхід «Б-1»);

- Познань, вул. Франчишка Ратайчака (Ratajczaka), 19 (перший поверх);

- Люблін, вул. Томаша Зана (Tomasza Zana), 39А (4 поверх).

Для того, щоб подати документи на отримання візи, спочатку потрібно записатися на прийом за допомогою електронної системи запису, зареєструвавшись та вибравши потрібне місто та дату майбутнього візиту.

Центри працюють протягом робочого тижня з понеділка до п'ятниці з 8:30 до 16:30. У святкові дні установи буде закрито.

Оформлення візи є безкоштовним, але потрібно сплатити 38 злотих сервісного збору за послуги пункту прийому візових анкет.

Разом з заявою на отримання візи потрібно надати такі документи:

- дійсний паспорт (оригінал та копія першої сторінки) — документ має бути виданий не раніше 10 років тому та повинен залишатися дійсним не менше ніж 3 місяці після запланованого закінчення терміну дії візи, також у паспорті повинні залишатися вільними дві сторінки;

- заповнену та підписану візову анкету з однією фотографією, заповнену латинськими літерами виключно в електронному вигляді, заповнені від руки анкети візові анкети не приймаються;

- документ (оригінал та копія), що підтверджує легальне перебування на території Польщі;

- виданий воєводою дозвіл на роботу або зареєстровану заяву про доручення роботи або інший документ від роботодавця;

- медичне страхування;

- документ (оригінал та копію), що підтверджує здатність покрити витрати на проживання протягом усього періоду, який заявник планує провести на території Польщі (з розрахунку 75 злотих на добу перебування або еквівалент в іноземній валюті плюс 200 злотих для оплати зворотної поїздки до країни походження) .

Зазвичай, рішення про видачу візи приймається протягом 15 днів. Іноді цей термін може бути продовжено до 30 днів.

Як повідомляли «ФАКТИ», Польща чекає цієї зими на прибуття ще близько 800 тисяч біженців з України.

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