Українським біженцям доведеться платити за житло у Польщі

З українців, що відтепер будуть подорожувати Польщею дешевше, в майбутньому можуть брати плату за проживання. Консультації щодо цього тривають вже два місяці. Експерти пояснюють можливий крок уряду тим, що частина біженців з України, знайшли роботу і заробляють гроші, а витрати на їхнє перебування в Польщі несе держава, пише ukrayina.pl.

Вартість життя у Польщі зростає. У ситуації з утримуванням біженців у місцях їхнього тривалого проживання місцева влада мусить шукати рішень, аби оптимізувати витрати. Тому добрим рішенням було би взяття оплати за проживання, вважають експерти. Водночас вони та чиновники стверджують, що від таких оплат варто звільнити людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.

Професор Мацей Дущик з Центру досліджень міграції Варшавського університету теж вважає запровадження часткової оплати — розумним кроком.

«З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого — останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі», — наголошує професор.

За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, від початку війни до вересня у місцях постійного проживання знайшли притулок майже 400 тисяч біженців. Нині в них проживає близько 80 тисяч українців. Опитування цих осіб показують, що більшість з них хоче повернутися в Україну якнайшвидше.

Рішення щодо біженців у місцях постійного проживання має з'явитися в поправках до спецзакону про підтримку біженців з України. Над нею працює уряд, протягом двох тижнів проект може бути затверджений Радою міністрів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Польща виділить безкоштовні квартири для українців, а також, що українці масово відкривають свій бізнес у Польщі.

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