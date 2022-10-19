«Існує ризик нової хвилі»: взимку до Польщі можуть приїхати ще до 800 тисяч біженців з України

Пів мільйона або навіть 800 тисяч біженців з України можуть прибути до Польщі цієї зими, про це заявила в інтерв'ю RMF FM підкарпатська воєвода Ева Леніарт.

«Ми виходимо з того, що існує ризик нової хвилі біженців, — зізналася вона. — Інформація, яка надходить із Західної України після нещодавніх атак, не є оптимістичною. Вороги зруйнували серед іншого теплові електростанції та інші об'єкти критичної інфраструктури. Це означає проблеми з опаленням як житла, так і місць колективного проживання. Я маю на увазі, зокрема, Львів, оскільки ми знаємо, що там будуть проблеми. Багато мешканців, з якими ми спілкуємося, висловлюють сумніви щодо того, чи зможуть вони пережити зиму в місті».

Вона запевнила, що, коли йдеться про наплив біженців, влада готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Вона також згадала про розмову, яка відбулася у середині вересня з головою Львівської обласної державної адміністрації.

«Він зазначив, що у Львівській області перебуває близько 450 000 біженців зі сходу України і область готується до припливу близько 500 000 нових людей. Ми припускаємо, що не менше 500 тисяч — це люди, які можуть прийняти рішення виїхати до Польщі, оскільки підготовлені місця у Львові та околицях не дають можливості пережити зимовий період».

Воєвода пояснила, що наразі функціонує один пункт прийому — на залізничному вокзалі у Перемишлі.

«З 1 жовтня ми відновили роботу пунктів підтримки біженців у головних містах нашого воєводства — Жешуві, Перемишлі, Ярославі, — додала вона. — У цих пунктах можна отримати гуманітарну допомогу, а також інформацію щодо офіційних формальностей та доступного житла. Влада Підкарпатського воєводства продовжує закликати до надання допомоги біженцям. У зимовий період, наприклад, особливо необхідними будуть теплий одяг або ковдри».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українські жінки «розштовхають» економіку Польщі. Так за прогнозами аналітиків, жінки з дітьми, які шукають роботу, можуть сприяти зростанню ВВП Польщі на 2−3 відсотки.

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