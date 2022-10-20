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Спорт

Спробував «налякати» суперника: у Колумбії футболіст зняв труси перед штрафним ударом (фото)

17:31 20 жовтня 2022
Гейссон Переа

Забавний епізод стався в матчі найвищого дивізіону чемпіонату Колумбії між командами «Ягуарес де Кордоба» та «Індепендьєнте».

Уже на 3-й хвилині зустрічі господарі заробили небезпечний штрафний удар. Гравці команди із Санта-Фе вишикувалися у «стінку», і один із них, захисник Гейссон Переа, не вигадав нічого іншого, як зняти шорти з трусами та «полякати» суперника, похвалившись своїм «хазяйством». Незважаючи на те, що на поєдинку працювала система VAR, ані арбітр у полі, ані його відеоасистенти ніяк не відреагували на цей епізод, і «ексгібіціоніст» не був покараний.

І нехай у тому епізоді футболіст господарів не забив зі штрафного, але «стриптиз» Переа усе одно не врятував його команду від поразки. Обмінявшись голами на початку другого тайму, потім «Індепендьєнте» залишився в меншості та пропустив вирішальний м'яч на четвертій компенсованій хвилині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нахабний пес наклав на поле купу перед матчем єврокубку .

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