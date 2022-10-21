Існування під загрозою: Центр допомоги біженцям у Запоріжжі звернувся до президента через дії СБУ

Мешканці Центру допомоги «Інвестохілс» у Запоріжжі, які втратили домівки та були змушені евакуюватися з місць активних бойових дій, звернулися до президента Володимира Зеленського з листом щодо дій Служби безпеки України, які поставили функціонування центру під загрозу.

Як писали ЗМІ, СБУ заарештувала рахунки фінансової компанії «Інвестохіллс Веста», з яких здійснювалися платежі на утримання будівлі центру, що не дає можливості компанії і надалі утримувати приміщення, оскільки будь-які платежі заборонені.

У листі наголошується, що «Інвестохілс Веста», як власник приміщення центру, власним коштом переобладнала його для потреб ВПО і за весь період діяльності центру не стягувала плату або будь-які інші платежі з його мешканців. Загалом із квітня по 12 жовтня цього року компанія забезпечила тимчасовим житлом 580 вимушених переселенців.

«Однак з наближенням зимового періоду перед центром постало питання відновлення централізованого опалення, якого в будівлі поки немає, і компанія вживає всіх дій щодо його відновлення. Також гостро постало питання про сплату обов'язкових комунальних платежів (електроенергію, водопостачання, вивезення сміття тощо)», — йдеться у листі.

При цьому рахунки «Інвестохілс Веста» залишаються заарештованими, і діяльність Центру допомоги фактично паралізована.

«…співробітники СБУ абсолютно безпідставно заблокували діяльність компанії і це ставить під загрозу не тільки існування компанії, як роботодавця, та фонду, який усіма силами та коштами намагається допомогти постраждалим громадянам, а й наше існування, оскільки іншого приміщення нам не дають і діватися нам та нашим дітям особливо нікуди», — наголошується у листі.

За їхніми словами, у разі неможливості оплати рахунків та зупинки діяльності Центру житло змушені будуть шукати 130 осіб, серед яких 35 дітей та 25 людей похилого віку.

ВПО просять президента ініціювати питання щодо скасування арештів рахунків компанії, що дозволить насамперед забезпечити діяльність центру допомоги.

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