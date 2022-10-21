Відбив три пенальті і забив сам: уродженець Черкас став героєм матчу Кубка Італії (відео)

Воротар «Сампдорії» Микита Контіні-Барановський, який народився у Черкасах у родині українки та італійця, блискуче провів поєдинок Кубка Італії проти 11-ї команди другого за силою дивізіону «Асколі», затягнувши свою команду до 1/8 фіналу.

Основний та додатковий час матчу у Генуї завершився внічию — 1:1 та 2:2 відповідно, а героєм серії післяматчевих пенальті став 26-річний італійський страж воріт українського походження. Контіні-Барановський у своєму дебютному поєдинку за команду не лише відбив три 11-метрові удари (зокрема від голкіпера «Асколі» Гуарні), але й сам точно пробив з пенальті. У підсумку колишня команда Олексія Михайличенка відсвяткувала у «лотереї» перший успіх під керівництвом нового головного тренера, знаменитого ексфутболіста «Лаціо» та «Інтера» Деяна Станковича.

У 1/8 фіналу «Сампдорія», яка знає у серії А останнє, 20-те місце, у січні 2023-го зіграє проти «Фіорентини».

Зазначимо, що Микита Контіні-Барановський з'явився на світ у Черкасах (його біологічний батько — українець) та у трирічному віці разом з родиною переїхав з України до Італії. Через два роки хлопчик почав займатися футболом в академії «Атлетико Джульяно», де його вітчим працював дитячим тренером. 2007 року Микита чудово зіграв у товариському матчі проти «Наполі» і незабаром неполітанський клуб забрав його до себе. У дорослому футболі воротар дебютував у серії С у складі команди СПАЛ, куди його віддали в оренду.

У 2016—2019 роках голкіпер грав на умовах оренди за кілька клубів третього за силою дивізіону Італії, а сезон-2019/2020 відіграв у серії В як головний голкіпер клубу «Віртус Ентелла». Після цього Контіні-Барановський повернувся до «Наполі», але за першу команду в офіційних матчах так і не дебютував, граючи далі в оренді за «Кротоне», «Віченцу» і тепер «Сампдорію».

До речі, у перші дні після повномасштабного вторгнення росії в Україну Микита Контіні-Барановський чітко окреслив свою позицію.

«Україна — це країна, де я народився і зробив свої перші кроки до переїзду до Італії, — написав голкіпер у Instagram. — У мене міцне коріння українського народу. Ми ніколи не здаємось, боремося за те, що належить нам. Так і буде.

Все, що відбувається зараз, здається мені сюрреалістичним. Досі не вірю. Не можу повірити, що 2022 року дійдемо до цього моменту. Це сумний день для людства.

Сподіваюся, все це закінчиться якнайшвидше. Я поряд з усіма українцями, усіма жертвами та людьми, які зараз перебувають у страху. З усіма людьми, які ведуть боротьбу за свою землю та свої права. Я разом зі своєю батьківщиною".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Андрій Лунін видав блискучий матч у складі «Реала».

Фото ФК «Сампдорія»

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