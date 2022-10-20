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Спорт

«Гранде Лунін»: воротар збірної України видав блискучий матч за «Реал» (відео)

9:01 20 жовтня 2022
Андрій Лунін

23-річний воротар збірної України Андрій Лунін, який зупинив із партнерами по «Реалу» каталонську «Барселону» в ель класіко, провів блискучий матч у рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії проти «Ельче».

Мадридці здобули розгромну перемогу — 3:0, а наш співвітчизник зберіг свої ворота «сухими», видавши кілька неймовірних сейвів впродовж зустрічі. Не втримався навіть основний воротар «вершкових» бельгієць Тібо Куртуа, який написав на своїй сторінці в Twitter «Гранде Лунінннн» та додав при цьому емодзі вогню.

Відеоогляд матчу «Ельче» — «Реал» — 0:3

Додамо, що цей матч став уже шостим поспіль для Луніна у складі «Реала». У чотирьох поєдинках примери та двох Ліги чемпіонів українець пропустив чотири м'ячі, а мадридці з нашим співвітчизником у воротах чотири рази виграли та двічі зіграли внічию.

Упевнена гра Андрія змусила «заворушитися» босів «Реала». За інформацією AS, «бланкос» готові запропонувати українцю новий багаторічний контракт (нинішній розрахований до літа 2024-го). Утім, останнє рішення буде за Луніним, хоча голкіпер уже неодноразово зазначав, що щасливий у Мадриді та готовий чекати свого шансу за спиною у Куртуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що конкурент Луніна в «Реалі» Тібо Куртуа потрапив до чільної десятки найкращих футболістів світу за підсумками опитування журналу France Football.

Фото Twitter ФК «Реал»

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