Кейт Міддлтон відійде від справ через дітей у «напружений час»

Кейт Міддлтон і принц Вільям, ймовірно, насолоджуватимуться спокоєм протягом наступних кількох тижнів після напруженого періоду, викликаного смертю королеви Єлизавети II. Однією з ключових причин скорочення їхніх графіків є те, що вони можуть проводити більше часу зі своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Останній місяць подружжя було дуже зайняте відвідуванням урочистих заходів. Вони відвідали Шотландію і Північну Ірландію, а Кейт побувала в пологовому будинку в Сурреї. Тим часом Вільям відвідав Сент-Джорджс Парк — домашню базу футбольної збірної Англії в Стаффордширі, повідомляє таблоїд Еxpress.

Минулого тижня королівське подружжя перебувало в Східному Лондоні на арені «Коппербокс» для участі у спортивній програмі «Тренерське ядро». Однак наступні кілька тижнів, швидше за все, будуть присвячені їхнім дітям, так вони зараз перебувають на канікулах у своїй новій школі Ламбрук, розташованій неподалік від їхнього нового будинку у Віндзорі.

У минулому герцог і герцогиня Кембриджські обмежували свої візити під час шкільних канікул, щоб провести дорогоцінний час з дітьми. У жовтні 2021 року сім'я вирушила до Йорданії на екзотичний відпочинок. Королівські шанувальники мали змогу побачити цю поїздку на сімейному фото, яке було розміщене на різдвяній листівці Кембриджських минулого року.

Кажуть, що діти добре освоюються в новій школі, до якої вони пішли у вересні в «напружений час». У день початку занять принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї дізналися, що їхня прабабуся королева померла.

Гагадаємо, раніше біограф королівської родини повідомив, що король Чарльз III «абсолютно спустошений тим, що сталося з принцом Гаррі» через Меган Маркл.

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