Король Чарльз III «абсолютно спустошений тим, що сталося з принцом Гаррі» через Меган Маркл: біограф родини

Король Великої Британії Чарльз III розбитий горем через те, як змінилися його стосунки з 38-річним герцогом Сассекським після того, як він одружився з Меган Маркл, повідомляє видання mirror. Після смерті королеви Єлизавети Гаррі отримав оливкову гілку від королівської сім'ї і був запрошений на прогулянку у Віндзорі з принцом Вільямом і принцесою Кейт, коли обидві пари дякували доброзичливцям, які стояли в черзі, щоб висловити свою повагу. Гаррі також було дозволено носити військову форму, оскільки онуки королеви чергували біля труни покійної монархині у Вестмінстерській залі, хоча і не брали участі в самій похоронній процесії.

Кеті Ніколл, авторка книги «Нові королівські особи: Спадщина королеви Єлизавети і майбутнє корони», сказала в інтерв'ю Fox News Digital, що король Чарльз був пригнічений своїми відносинами з Гаррі та «абсолютно спустошений тим, що з ним сталося».

«Він сподівається, що відбудеться примирення. Я думаю, що ми бачили це в дуже публічних оливкових гілках, які були простягнуті Гаррі й Меган. Якщо ви згадаєте лише пару років до весілля, відносини між Гаррі і його батьком були, я думаю, можливо, кращими, ніж будь-коли раніше» — вважає вона.

Додамо, що Гаррі й Меган оголосили, що відходять від справ як старші члени королівської сім'ї, у 2020 році. А через рік пара дала вибухове інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому Гаррі заявив, що його батько перестав відповідати на його телефонні дзвінки і що він був відрізаний у фінансовому плані. Гаррі також обговорив свої проблеми з психічним здоров'ям і те, чому він покинув королівську сім'ю, в серіалі Apple TV+ «Я, якого ви не бачите», що вийшов в ефір того ж року.

Пара повернулася до Великобританії на початку цього року вперше після відходу у відставку, коли вони приєдналися до святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети. Однак вони тримали дистанцію з іншими членами сім'ї. А 13 вересня Чарльз, Гаррі й Меган були помічені в Букінгемському палаці разом, коли вони чекали на прибуття труни королеви з Шотландії. Відомо, що герцоги Сассекські повернулися додому в Каліфорнію незабаром після похоронної служби, але зрозуміло, що Чарльз зберігає оптимізм щодо того, що їхні стосунки можуть бути покращені.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram