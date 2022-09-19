Прощання з королевою: у Вестмінтерському абатстві проходять похорони Єлизавети II

Рано-вранці 19 вересня у Вестмінстер-холі в Лондоні завершилося народне прощання з королевою Єлизаветою II. Як вже повідомляли «ФАКТИ», вона померла 8 вересня у віці 96 років після 70 років правління .

Доступ до труни з тілом Її Величності було відкрито протягом кількох днів. За цей час Вестмінстерський палац відвідали сотні тисяч людей. Багатьом із них довелося відстояти у черзі по 12−14 годин.

Винятків не робилося ні для кого. Нарівні з усіма стояли просто неба в будь-яку погоду знаменитості. Наприклад, Девід Бекхем чекав на свою чергу не менше 13 годин.

Понеділок, 19 вересня, буде для британців дуже довгим днем. Очікується, що до Лондона прибудуть близько 2 мільйонів людей. Британські телеканали будуть вести прямий репортаж із похорону. Стверджується, що у всьому світі за ним стежитимуть понад 4 мільярди глядачів. Такого масштабного похорону у Британії не було майже 60 років — від дня смерті Вінстона Черчілля (24 січня 1965 року). Навіть похорон принцеси Діани та Маргарет Тетчер не став такою подією.

О 10:44 за місцевим часом труну з тілом Єлизавети II перенесуть у Вестмінстерське абатство. Там відбудеться відспівування. На службі будуть присутні члени королівської родини, члени британського уряду, колишні прем'єр-міністри Сполученого Королівства, лідери іноземних держав та урядів.

Після завершення церковної служби труна вирушить із Лондона до Віндзора. Там увечері (приблизно о 19:30) королеву поховають у каплиці Святого Георгія. Єлизавета спочиватиме поряд зі своїм чоловіком принцом Филипом, батьком Георгом VI та молодшою сестрою принцесою Маргарет. Церемонія у Віндзорі матиме приватний характер і проходитиме у вузькому сімейному колі.

Присутність майже 500 голів держав та урядів, а також монарших осіб додала роботи британської поліції та спецслужбам. До Лондона та Віндзору з п'ятниці прибуло багатотисячне підкріплення з усіх частин королівства. На дахах будинків цілодобово чергують снайпери. Встановлено сотні додаткових відеокамер. Десятки спеціалістів уважно відстежують у режимі реального часу все, що відбувається на вулицях британської столиці. Поліцейські зі службовими собаками, які навчені знаходити за запахом вибухівку та різну зброю, постійно обходять натовпи людей. Агенти спецслужб у цивільному вдивляються у тисячі незнайомих осіб, намагаючись виявити одинаків, які здатні влаштувати теракт.

До речі, все це робиться недаремно. Кілька днів тому в Лондоні два офіцери поліції отримали ножові поранення внаслідок нападу на них такого ось одинака.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон прийняли рішення, що їхні старші діти принц Джордж і принцеса Шарлотта сьогодні йдуть за труною своєї прабабусі разом із рештою членів королівської родини. Принц Луї ще надто малий для такого випробування, сказала принцеса Уельська журналістам. Кейт також розповіла, що Луї постійно ставить їй запитання про Єлизавету. Малюк намагається зрозуміти, що сталося. Він уперше зіткнувся зі смертю близької людини. А принц Джордж помітно подорослішав за останні дні. Він раптом зрозумів, наскільки важливою людиною була його улюблена прабабуся.

У неділю, 18 вересня, принцеса Уельська зустрілася в Лондоні з Оленою Зеленською. Дружина президента України Володимира Зеленського представляє нашу країну на похороні королеви.

Увечері 18 вересня король Чарльз III провів у Букінгемському палаці прийом іноземних гостей. Вони почали прибувати до Лондона з вечора 16 вересня. Новий монарх провів зустрічі з президентом США Джо Байденом та його дружиною Джілл, з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та багатьма іншими.

Президент Байден розповів про свої зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ. Він зізнався, що вона нагадувала йому його матір. «Вона так дивилася, ніби хотіла спитати — як ви? Чи можу я вам допомогти? Можливо, вам щось потрібне? Але було в її погляді й інше: ви повинні зробити все, що вам потрібно. Своїм виглядом вона висловлювала, що до людей потрібно ставитись гідно», — сказав Байден.

У неділю не обійшлося без різноманітних проблем, що часом межують зі скандалом. Лондон довелося покинути фактичному правителю Саудівської Аравії принцу Мухаммеду бін Салману. Міністерство закордонних справ Великобританії вирішило, що його присутність на похороні королеви недоречна. Нагадаємо, бін Салман причетний до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що МЗС Британії вирішило не запрошувати на похорон делегації росії та білорусі.

Ще одна несподівана проблема, з якою зіткнулася британська влада — збій у роботі Біг-Бена. Планувалося, що знаменитий годинник проб'є до і після загальнонаціональної хвилини мовчання, яка проводилася в королівстві о 20:00 за місцевим часом. Однак цього не сталося. Парламент спішно призначив перевірку неполадок механізму.

У понеділок Біг-Бен має дзвонити щохвилини, коли труну з тілом Єлизавети II виноситимуть із Вестмінстерського абатства.

Фото Pixabay

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