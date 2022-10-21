«У нас не було грошей»: відомі телеведучі почали шити одяг

Популярна телеведуча проєкту «Сніданок. Вихідний» Валентина Хамайко, що залишилась з дітьми в Києві під час обстрілів, та її колега з каналу FREEДом Володимир Рабчун вирішили зайнятись модною справою. Разом зі стилісткою Танею Богинич вони запустили лінійку одягу, назва якого перекладається як «сонце».



«Ми хочемо створювати якісний і зручний одяг для вільних та активних людей, повернути бізнес в Україну, збільшити кількість робочих місць і надавати нові приводи пишатися рідною країною, — вважає Валентина. — Тільки в підтримці одне одного можна вижити в цей непростий період».

До речі, Валентина вже колись мала стосунки з фєшн-індустрією — вона брала участь у модних показах і була однією з найвідоміших українських моделей.



Ідея створення колекції виникла у Тетяни Богинич і її підтримали телеведучі. На запуск бренду знадобилося всього три місяці.

«Ми не знали, що з цього вийде, у нас не було грошей, ми просто хотіли підтримати одне одного, — каже Валентина. — Це стало таким надихаючим моментом. Наші думки були направлені в бренд і роботу, а новини, що пригнічували, відійшли на другий план».



Спочатку планували шити лише жіночий одяг, але Володимир Рабчун наполіг на тому, щоб додати й чоловічу лінійку. Першими одягли речі з нової колекції відомий телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та чоловік Валентини Хамайко — Андрій Оністрат, який зараз служить на фронті у лавах ЗСУ.



«Ми рухаємось маленькими, але впевненими кроками, як Україна — до перемоги», — каже Валентина Хамайко.

Нагадаємо, що чорні сумки повертаються і знову стають актуальними та модними.

На фото в заголовку Валентина Хамайко и Володимир Рабчун

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