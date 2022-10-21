«Лікарі давали 2%, що житиму»: зірка «Друзів» написав мемуари про свою залежність

53-річний Меттью Перрі, актор серіалу «Друзі», якого всі полюбили за роль Чендлера Бінга в популярному телесеріалі, написав книгу «Друзі, коханці і велика жахлива річ» (вийде в світ 1 листопада), в яких детально описує свій шлях, сповнений неймовірних злетів і нищівних падінь.

«Я хотів поділитися, коли я був у безпеці від того, щоб знову перейти на темну сторону всього, — розповів актор журналу PEOPLE. — Мені довелося почекати, щоб я був досить безпечно тверезий — і подалі від активної хвороби алкоголізму і наркоманії — щоб записати все це. І головне, я був абсолютно впевнений, що це допоможе людям».

Публічно визнавши, що страждає від перфорації шлунково-кишкового тракту, актор насправді провів кілька тижнів у боротьбі за своє життя після того, як його товста кишка лопнула від надмірного вживання опіоїдів. Він провів два тижні в комі, п'ять місяців у лікарні і дев'ять місяців був змушений користуватися калоприймачем.

«Коли вперше потрапив до лікарні, лікарі сказали моїй родині, що у мене 2% шансів вижити, — згадує він. — Мене під’єднали до апарату, який називається EКMO, який працює за ваше серце і ваші легені. Ніхто не виживає після цього».

Коли Перрі вперше пройшов кастинг на роль у «Друзях» у віці 24 років, його алкогольна залежність тільки починала давати про себе знати.

«Я міг впоратися з цим, начебто. Але коли мені виповнилося 34, у мене були великі проблеми, — зізнається він. — Але були роки, коли я був тверезим. 9-й сезон був роком, коли я був тверезим весь час. І вгадайте, в якому сезоні мене номінували на кращу чоловічу роль? Я подумав: «Це повинно мені про щось говорити».

Хоча Перрі намагався приховувати свій стан, драматичні зміни в його зовнішності з кожним роком відображали стан його тверезості. Його товариші по знімальному майданчику «ставилися з розумінням і були терплячими». Відверто розповів про свої рецидиви — актор був на реабілітації 15 разів за ці роки.

Тепер Перрі більш ніж будь-коли рішуче налаштований спробувати допомогти іншим, хто також боровся із залежністю.

«Для тих, хто прочитає книгу, я думаю, що вони будуть здивовані тим, наскільки все було погано в певні моменти і наскільки близько до смерті я був, — каже він. — У книзі я кажу, що якби я помер, це шокувало б людей, але нікого не здивувало б. І це страшно. І це дуже страшна річ, з якою треба жити. Тому я сподіваюся, що люди будуть ставитися до цього з розумінням і знатимуть, що ця хвороба вражає кожного. Не має значення, успішний ти чи ні, хворобі байдуже».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, як змінилася зовнішність актрис культового серіалу"Друзі".

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