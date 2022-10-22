«Поводився надмірно метушливо»: путін незадоволений роботою основного двійника

Замість президента рф володимира путіна, який продовжує демонструвати світові, як не можна вести війну, військовий полігон Західного військового округу в Рязанській області відвідав його двійник. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Генерал СЗР», який публікує інсайди з кремля.

«Президент путін не відвідував військовий полігон Західного військового округу в Рязанській області і не перевіряв хід підготовки мобілізованих військовослужбовців, як повідомляють численні інформаційні ресурси, посилаючись на офіційну інформацію кремля. Людина, схожа на президента рф, яка брала участь у зйомках на полігоні — двійник президента. Причому сам путін залишився незадоволений тим, як себе поводить „двійка“ (так називають дублерів диктатора-вбивці в оточенні президента). Президент вважає, що двійник поводився надмірно метушливо, видаючи непритаманні оригіналу форми поведінки, але путіна вмовили пропустити матеріал для публікації, пояснивши, що, навпаки, вийшло навіть „душевніше“ і „людяніше“, ніж розраховували».

За даними телеграм-каналу, двійника охороняли так само, як і оригінал:

«На дублері був бронежилет прихованого носіння, всіх заходів безпеки було дотримано, включно з мінімумом контактів зі сторонніми, відсутністю бойової зброї у всіх непосвячених і утилізацією біологічних відходів, як у путіна. Інцидентів із дублером намагаються максимально уникати, навіть можливість для двійника зробити кілька пострілів зі снайперської гвинтівки була предметом непростих обговорень і практично окремою мініспецоперацією. Можна сказати, що під час появи „двійки“ на публіці роботи у служби безпеки президента тільки додається».

Як можна помітити з фото і відеоматеріалів з «полігону», основний двійник практично ідентичний оригіналу, але має кілька незаперечних переваг. Так, дублер не має онкологічного захворювання, хвороби Паркінсона і не страждає на шизоафективний розлад, і, мабуть, після смерті путіна його можна буде ще якийсь час використовувати.

Нагадаємо, у світових ЗМІ періодично з'являється інформація про те, що володимира путіна на публічних заходах замінюють двійниками. Відомий російський психолог Дмитро Попов «вирахував» усіх дублерів президента росії за формою черепа.

Стоп-кадр відео

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