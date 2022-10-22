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Летіла на Київ: у лісі під столицею виявили уламки збитої ракети із зарядом у 400 кілограмів (фото)

14:46 22 жовтня 2022
Фото поліції

Після масованого ракетного удару територією України вранці 22 жовтня в одному з районів Київської області було знайдено уламки однієї з ворожих ракет. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. Ракету збили над лісовою зоною та полем», — написав він, показавши кілька фото, зроблених на місці падіння російської зброї масового ураження.

За даними військових, бойовий заряд ракети складає 400 кг.

Як видно на знімках, ідентифікувати об'єкт, що впав у лісопосадці, виявилося нескладно — маркування з головою видає російське походження ракети.

Нагадаємо, всього вранці по Україні рашисти випустили 33 ракети (з них п'ять — безпосередньо на Київ), 18 вдалося збити силами ППО та ЗСУ.

Оперативні фото поліції Київської області

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