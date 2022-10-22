Атакували з території ростовської області: стали відомі деталі масованого удару рашистів по об'єктах інфраструктури

Вранці 22 жовтня російські окупанти влаштували масований обстріл території України, спрямовуючи смертоносні ракети на об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах держави.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Результатом роботи української протиповітряної оборони стала ліквідація 18 ворожих крилатих ракет.

Інфографіка Повітряних Сил

Зазначається, що ворог атакував Україну не менше, ніж із 10 літаків стратегічної авіації Ту-160 і Ту-95. Терористи застосували авіацію з району Волгодонська Ростовської області — російські літаки випустили по території України 17 крилатих ракет Х-101 та Х-555.

Крім того, путінські терористи атакували нашу країну з кораблів із акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». З моря ворог здійснив 16 пусків.

У зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами вдалося знищити 18 крилатих ракет ворога.

Захисники країни ліквідували 13 ракет типу Х-101/Х-555 та 5 крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, вранці 22 жовтня майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Згодом жителі багатьох регіонів почали повідомляти про вибухи. Було підтверджено атаки на енергетичні об'єкти на Рівненщині та в Кіровоградській області. Знеструмленою виявилася і частина Луцька.

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