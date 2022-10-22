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Щаслива «меншість»: у ПФУ назвали кількість українців, які отримують пенсії понад 10 тисяч гривень

15:17 22 жовтня 2022
Пенсійне посвідчення

Незважаючи на спроби уряду значно покращити добробут українських пенсіонерів, на практиці цього досягти не вдається. Так, після планових перерахунків 1 жовтня 2022 року розміри пенсій зросли у 2,8 млн. пенсіонерів, але розмір підвищення становив 231 грн.

Водночас, в Україні є група пенсіонерів, які станом на 1 жовтня 2022 року отримують пенсії понад 10 тисяч гривень — до неї входять 741 213 українців. Це становить 6,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 726 239 осіб), повідомили в Пенсійному фонді.

При цьому понад 50% українців одержують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсійних виплат розподіляється так:

  • до 2000 гривень — 0,6% (68 556 осіб; середня пенсія — 1 181,84 гривень);
  • від 2001 до 3000 гривень — 38,5% (4 123 567 осіб; 2392,28 гривень);
  • від 3001 до 4000 гривень — 23,5% (2 524 874 осіб; 3470,67 гривень);
  • від 4001 до 5000 гривень — 11,4% (1 223 262 осіб; 4 451,10 гривень);
  • від 5001 до 10000 гривень — 19,1% (2 044 767 осіб; 6 770,98 гривень),
  • понад 10000 гривень — 6,9% (741 213 осіб; 14 424,33 гривень).

Середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 4539,36 гривень.

Нагадаємо, наразі у Міністерстві соціальної політики розробили законопроект, який передбачає підвищення пенсійних виплат малозабезпеченим категоріям пенсіонерів за рахунок меценатів. Причому 70% від суми пожертвування конкретному пенсіонеру підуть саме тому, кого обере меценат за віком, розміром доходу та соціальним статусом, а 30% коштів перенаправлять на загальний рахунок для підвищення пенсійних виплат решті всіх громадян.

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