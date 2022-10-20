ПФУ здійснив перерахунок пенсій: Гетьманцев назвав суми підвищення

Навіть за умов військового стану Пенсійний фонд України планово провів перерахунок пенсій. Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, пише «НВ «.

При цьому збільшені виплати почали одержувати на 2,8 млн. пенсіонерів більше.

На жаль, сума підвищення виглядає далеко не так вражаюче.

У середньому українцям додали по 231 грн.

Нагадаємо, що через підвищення мінімальної зарплати з 6,5 тис. грн до 6,7 тис. грн мінімальна пенсія збільшилася до 2680 грн. Це торкнулося 1,5 млн пенсіонерів віком від 65 років, які мають необхідний стаж (чоловіки — 35+ років, жінки 30 років і більше), а також 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, які отримують пенсії менше 10,34 тис. грн. Останнім щомісяця виплачуватиметься компенсаційна виплата у розмірі до 300 грн.

Для пенсіонерів 70 років із необхідним стажем — розмір мінімальної пенсії зріс до 3000 грн. Якщо такого стажу немає — доплата до пенсії здійснюється пропорційно до стажу, виходячи із суми 3 тис. грн.

Розмір пенсії за наявності страхового стажу 25+ років у чоловіків та 20+ років у жінок, які досягли віку 80+ років, не може бути меншим за 2 600 грн, а у пенсіонерів віком від 70 до 80 років — меншим, ніж 2500 грн.

Також у середньому на 701,14 грн. було збільшено мінімальні розміри пенсій за інвалідністю.

Довідково: середній розмір пенсії в Україні станом на 1 жовтня становив 4,5 тис. гривень.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити пенсію онлайн.

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