Частина пенсіонерів може отримати доплату у розмірі 70% до пенсії: хто може розраховувати на виплати

У Міністерстві соціальної політики розробили новий законопроект, який передбачає підвищення пенсійних виплат малозабезпеченим категоріям пенсіонерів за рахунок меценатів. Причому у документі немає жодних обмежень щодо суми. Для пенсіонерів це досить вигідно, оскільки вони матимуть змогу отримувати виплати у більшому розмірі, зазначають експерти ресурсу На пенсії.

Відповідно до проекту 70% від суми пожертвування конкретному пенсіонеру підуть саме тому, кого обере меценат за віком, розміром доходу та соціальним статусом, а 30% коштів перенаправлять на загальний рахунок для підвищення пенсійних виплат решті всіх громадян.

Наразі законопроект проходить обов'язкові етапи його розгляду у комітетах Верховної Ради України.

Довідково: на даний момент пенсію у розмірі менше ніж 3 тисячі гривень отримує понад 4,5 мільйона українських пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше у Раді також зареєстрували законопроект про встановлення спеціальних пенсій за особливі заслуги — їх хочуть виплачувати особам, які мають статус борців за незалежність.

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