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Спорт

Українець Куліш завоював для рідної країни друге «золото» на ЧС з кульової стрільби (фото)

20:18 22 жовтня 2022
Сергій Куліш

29-річний українець Сергій Куліш завоював другу медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби, що проходить у Каїрі (Єгипет).

Слідом за «сріблом» у стрільбі з гвинтівки лежачи з 50 метрів у парі з Дар'єю Тиховою уродженець Черкас став найкращим у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів із трьох положень. У вирішальній «перестрілці» результат нашого співвітчизника виявився кращим, ніж у тріумфатора минулої світової першості поляка Томаша Бартника.

Зазначимо, що для Куліша, який є віцечемпіоном Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро, це перші медалі чемпіонатів світу. Разом із нагородами Сергій також завоював і путівку на Олімпійські ігри, які у 2024 році відбудуться в Парижі.

Додамо, що це вже друге «золото» для України на світовій першості у столиці Єгипту — раніше нагороду найвищої проби завоював Павло Коростильов у стрільбі зі стандартного пістолета з 25-метрової дистанції. Загалом в активі наших спортсменів 6 медалей (2 «золота», 1 «срібло» та 3 «бронзи») та п'яте місце в загальнокомандному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Колмаков став у Токіо чемпіоном світу з паркуру.

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