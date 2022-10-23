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Світ

На росії загорівся пороховий завод, що забезпечує ракети, якими обстрілюють Україну

12:29 23 жовтня 2022
Вибух на Пермському пороховому заводі

На московії «бавовна» шириться не тільки прилеглою до України Білгородщиною. Увечері 22 жовтня вона завітала до Пермі — причому прямо на пороховий завод, продукція якого використовується в РСЗВ та ракетах, якими московити обстрілюють Україну.

Місцеві пабліки повідомляють, що унаслідок вибуху та пожежі двоє робітників загинули, 4 опинилися під завалами, ще одного шукають. Керівництво заводу підтвердило ТАСС, що у них виникла пожежа.

Зовсім недавно, 20 жовтня, місцеві жителі вже трішки лякалися, коли над заводом утворилася грибоподібна хмара диму. Та «джерела, близькі до підприємства», їх заспокоїли: мовляв, то планові випробування «спецвиробів». До речі, НП на заводі відбуваються практично щороку. А 2022-го план уже перевиконаний: попередній вибух був 1 травня — в результаті спалаху продукції загинуло двоє робітників.

Наразі федеральне підприємство «Пермский пороховой завод» працює в три зміни, щоб забезпечити вбивства московитами українців. Окрім пороху для боєприпасів до стрілецької зброї завод спеціалізується на зарядах до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч» та двигунів авіаракет, а також виготовленні стартово-розгінних систем крилатих ракет.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», рашистські пропагандони, намагаючись показати, як українські військовики нищать цивільну інфраструктуру прикордонних російських містечок, виклали зображення своєї знищеної військової техніки.

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