У Білгороді знову галасливо — після обстрілу горить нафтобаза

У Білгородській області росії, звідки рашисти постійно завдають ударів по Харківщині (іноді ракети не долітають і вибухають на російській території), знову неспокійно — підтверджено інформацію про «приліт» на нафтобазу.

«Один із снарядів поцілив у нафтобазу на території Білгородського району. Знаходжуся на місці події. МНС вже бореться з вогнем. Загрози поширення немає. Триматиму вас в курсі», — написав губернатор Білгородської області росії В'ячеслав Гладков і виклав фото величезного стовпа чорного диму.

Тим часом у мережі з'являються фотографії пожежі з інших ракурсів. Повідомляється, що горить нафтобаза у Розумному-71.

До речі, сьогодні у телеграм-каналах активно поширювалася інформація про те, що у "Білгородській народній республіці" активно працювала ППО...

Нагадаємо, що днями російські військові випустили по Харкову кілька ракет з Білгородщини. Одна з них упала на житловий будинок у Білгороді.

Фото зі сторінки Гладкова

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