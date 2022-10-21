У Білгородській області росії, з території якої постійно ведуться обстріли Харківщини, періодично щось вибухає.

Журналіст Юрій Бутусов пише, що пропагандист міноборони рф Олександр Коц опублікував фоторепортаж з Білгородщини, мета якого — показати, що ЗСУ нібито ведуть вогонь по цивільній інфраструктурі і що страждають мирні люди. Однак це виявилося «приголомшливим сеансом викриття».

Адже на одному з фото було показано знищену військову техніку.

«Виявляється, десь недалеко від дитячого садка знаходиться ціла група російської бойової техніки, що згоріла. Бронеавтомобіль „Тигр“, танк з відірваною вибухом вежею, БТР, МТЛБ — ось що саме знищила українська армія. Коц намагався викрити українські обстріли, а по суті сумлінно підтвердив, що мета української армії — суто військові об'єкти, які становлять загрозу для України і застосовуються для обстрілів та агресії, також очевидно, що росіяни розміщують військову техніку впритул до цивільних об'єктів, таких як дитячий садок, і саме внаслідок такої близької розстановки та детонації ураженої російської техніки ці будівлі зазнають пошкоджень», — написав Бутусов, який висловив подяку за спостережливість блогеру з ніком «Necromancer».

Нагадаємо, що нещодавно з території росії запустили ракети по Україні, одна з яких впала на житловий будинок у Білгороді.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова

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