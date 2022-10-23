Сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року: чи побачать його українці і що не можна робити цього дня

Сонячні та місячні затемнення є надзвичайно складними, з погляду астрологів, енергетичними періодами. На їхню думку, затемнення небезпечні для людей, оскільки концентрується багато негативної енергії.

Наступне сонячне затемнення розпочнеться 25 жовтня та відкриє коридор затемнень, який триватиме до 8 листопада. Побачити сонячне затемнення з 09 години 22 хвилини до 11 години 49 хвилин ранку зможуть жителі Європи, Близького Сходу, Центральної Азії, північного сходу Африки та Західного Сибіру, пише РБК-Україна.

Почнеться затемнення на території Ірландії та закінчиться в районі Аравійського моря. Пік затемнення — 10 годин 36 хвилин за київським часом.

За розрахунками астрономів, у нашій країні Сонце сховається за тінню Місяця приблизно на 60%. За київським часом сонячне затемнення 25 жовтня розпочнеться о 12:22. Його пік, за розрахунками, має припасти на 13:36. А завершиться проходження тіні Місяця сонячним диском о 14:49.

Зауважимо, що спостерігати затемнення категорично не можна через біноклі або телескопи, а також сонцезахисні окуляри з будь-яким ступенем захисту, поляризаційні світлофільтри або фотоплівку. Також офтальмологи застерігають від використання народного методу спостережень через закопчене скло. Всі ці предмети пропускають ультрафіолетові та інфрачервоні промені, які шкідливі для очей самі по собі.

Подібні затемнення бувають дуже рідко і наступне станеться лише у 2040 році, а попереднє таке було 14 жовтня 2004 року. Вчені називають таке затемнення Сарос 124, і воно повторюється раз на 18 років.

Астрологи вважають, що під час затемнення сонця можуть бути несподівані події у матеріальній та особистій сферах, стосунки можуть зруйнуватися блискавично, а доходи просто зникнуть.

Вони рекомендують у такі періоди не приймати важливих життєвих рішень, не укладати договори, не робити важливі та великі покупки. Насамперед потрібно утриматися від таких речей:

• Укладання фінансових операцій

• Переїзди

• Зміна роботи

• Подорож

• Сварки та з'ясування відносин

• Операції

• Не починайте та не завершуйте стосунки

• Підписання будь-яких документів

Астрологи настійно рекомендують присвятити день затемнення заспокоєнню та релаксу — прийняти ванну, помедитувати, прогулятися на свіжому повітрі.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, життя яких зміниться на краще після затемнення 25 жовтня.

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