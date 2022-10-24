Українці скаржаться на завищені суми у платіжках за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як цього уникнути

Останнім часом українці масово скаржаться на неправильні суми у платіжках за спожитий газ.

Як відомо, показання лічильників фіксують оператори ГРМ (облгази), які потім передають ці цифри «Нафтогазу».

Для цього споживачі повинні передати показання лічильника своєму облгазу з 1 до 5 числа кожного місяця.

Якщо споживач не передав показання лічильника до 5 числа, облгаз самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного обсягу споживання. У результаті у платіжці стоять неправильні суми.

Передати показання лічильника можна:

- на сайті або в чаті облгазу;

- зателефонувавши до контакт-центру облгазу;

- скориставшись особистим кабінетом на 104.ua;

- через мобільний додаток 104 Mobile Light для iOS та 104 Mobile для Android.

Щоб передати показники через особистий кабінет на 104.ua, потрібно:



- зареєструватися або увійти до особистого кабінету на 104.ua.

- у головному меню знайти розділ «Передати показники»;

- ввести показання лічильників та натиснути кнопку «Надіслати».

За допомогою 104.ua можна оплачувати газ та контролювати поточний стан своїх розрахунків.

Іноді облгази передають «Нафтогазу» неправдиву інформацію про обсяги споживання, що спричиняє скарги платників.

У компанії порекомендували звернутися споживачам до свого постачальника газу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз'яснення, чому передані показання лічильника зафіксовані неправильно та звідки взялася зазначена у рахунках сума.

Нагадаємо, ціна на газ для побутових споживачів протягом цьогорічного опалювального сезону залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр.

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