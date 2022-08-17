Опалювальний сезон не за горами: у «Нафтогазі» назвали ціну газу взимку

Ціна на газ для побутових споживачів протягом опалювального сезону залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр. Така ціна діятиме до 1 травня наступного року, повідомили у «Нафтогаз України».

«Тарифний план „Фіксований“ — 7,96 грн/куб. м — діє до кінця квітня 2023 року. Слід зазначити, що ціна незмінна та довоєнна», — йдеться у повідомленні.

Компанія закликала українців сумлінно оплачувати спожиті послуги.

«Пам'ятайте, що кожен сплачений рахунок — підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023», — йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що у Європі тариф подорожчав. Серед причин — зростання збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж росії.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, тарифи в Україні все ж таки зростатимуть. Зростання цін на комунальні послуги припаде приблизно на друге півріччя 2023 року.

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