Потрібно «дотягнути» в армії хоча б до 45: хто може отримувати військову пенсію за вислугу років

Призначення пенсій військовим регулюється окремими законодавчими актами, відмінними від тих, відповідно до яких призначаються пенсійні виплати цивільним особам. Зокрема, для того, щоб вийти на заслужений відпочинок з вислуги років, військовий, за дотримання кількох інших умов, має дослужити до 45 років.

Про це розповів консультант Сергій Коробкін, відповідаючи на запитання читача видання «На пенсії» .

«У мене 14 років військової вислуги та ще 11 років цивільного стажу. Звільнився я за станом здоров'я у віці 44 роки та 8 місяців — без встановлення інвалідності, хоча захворювання отримано у період проходження військової служби. Законом передбачено, що у разі досягнення особами офіцерського складу на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності загального стажу не менше 25 років, з яких не менше 12 років та 6 місяців складає військова служба, призначається пенсія за вислугу років», — написав читач, у якого виникли проблеми із призначенням цього виду пенсії.

За словами Коробкіна, у випадку з колишнім військовим не було виконано всіх умов — він не дослужив до 45 років.

«Законом не дарма передбачені певні рамки, наприклад, щоб людина продовжувала служити хоча б до 45 років. Якщо у людини 20−25 років чистої військової вислуги, то вона може вийти на пенсію умовно хоч у 43 роки — незалежно від віку. Але якщо стаж, як ви пишете, змішаний, то тут потрібно дослужитися щонайменше до 45 років. Іншого законодавством не передбачено. До речі, при звільненні за станом здоров'я відповідно до зазначеного закону передбачається, наприклад, разова грошова допомога, але це не дає права на дострокову пенсію, якщо мова, звичайно, не йде про встановлення інвалідності», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно Конституційний суд України визнав неконстуційним обмеження максимальних пенсій військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які захищають країну, 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України в соцмережах

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