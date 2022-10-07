«Урівнялівку» для військових пенсіонерів хочуть скасувати: що пропонують у Мінсоцполітики

В Міністерстві соціальної політики заявляють про плани вирішити питання з пенсіями військових, призначення якої має свою специфіку, аби запобігти «урівннялівки».

Так, перша заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в інтерв'ю «Соціальній інформаційній платформі» відповіла на запитання щодо забезпечення достойного пакету соцзахисту для ветеранів.

«Це дійсно дуже складне питання у багатьох факторах. По-перше, це розуміння, наскільки ми всі в боргу перед нашими захисниками. Будь-які гроші, про які ми можемо говорити, будуть виглядати в якості пенсійного забезпечення нерелевантними до того подвигу, який здійснює наша армія. Водночас, і це другий складний фактор, ми як країна розуміємо, що у нас і без того сьогодні складна ситуація з фінансуванням пенсій. І нам потрібно брати такі зобов’язання перед нашими захисниками, які ми насправді як держава зможемо виконати. Ми, як Міністерство соціальної політики, дуже не хочемо створити якісь очікування, які уряд не зможе потім виконати», — зазначила вона.

Дарія Марчак підкреслила, що наразі структура нарахування й призначення пенсій військовослужбовцям дуже складна. Зокрема, згідно із законодавством, при підвищенні виплат військовим, які зараз боронять Україну на фронті, одразу ж підвищуються й виплати великій когорті військових пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок до 2014 року.

«І тут постає питання: чи ми маємо мати єдиний підхід, спільний, для підвищення пенсій для всіх військових пенсіонерів? Чи все ж таки до людей, які захищають нашу країну сьогодні, має бути інше ставлення? Це питання наразі відкрите. Ми співпрацюємо з профільним комітетом Верховної Ради, намагаємось співпрацювати із силовими органами. І обов’язково будемо говорити також з Міністерством ветеранів, оскільки саме воно є профільним органом, який формує політику по підтримці наших ветеранів», — відзначила вона та додала, що наразі у міністерства немає готової відповіді на це питання.

Нагадаємо, що наразі людям з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах: I група — 100% сум грошового забезпечення; II група — 80% сум грошового забезпечення; III група — 60% сум грошового забезпечення.

Ілюстративне фото зі сторінки Міністерства оборони України у соцмережах

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