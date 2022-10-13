КС визнав незаконним обмеження пенсій військових

В Україні, де з 1 жовтня збільшилися мінімальні розміри пенсій з інвалідності внаслідок війни, суд визнав неконстуційним обмеження максимальних пенсій військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які боронять країну, 10-ма прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність (наразі це 20 270 гривень).

Як повідомляє АрміяInform, таке рішення ухвалив Конституційний Суд України, наголосивши на головній ролі захисників країни.

Суд, зокрема, зазначив, що пенсійне забезпечення як основний складник соціальних гарантій високого рівня стосовно громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також осіб, які зі зброєю захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії росії, розпочатої у 2014 році, не може бути скасоване або обмежене.

У мотивувальній частині рішення відзначалося, що в умовах збройної агресії російської федерації проти України, що триває, законодавче регулювання порядку реалізації права на соціальний захист має здійснюватися у системному взаємозв’язку з вимогами щодо посиленого соціального захисту військовослужбовців.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики задумалися над вирішенням питання з пенсіями військових, призначення якої має свою специфіку, аби запобігти «урівнялівки». За словами заступниці міністра Дарії Марчук, наразі при підвищенні виплат військовим, які зараз боронять Україну на фронті, одразу ж підвищуються й виплати великій когорті військових пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок до 2014 року.

Фото Pixabay

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