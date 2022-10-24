Компанія з холдингу Techiia завела в Україну російського букмекера 1xBet – ЗМІ

Компанія, яка входить до складу українського IT-холдингу Techiia, має прямі зв’язки з російським букмекером 1xBet і, ймовірно, допомагала йому з отриманням ліцензій для роботи в Україні. Про це у своєму розслідуванні «Родинні зв’язки. Хто пов’язує український холдинг Techiia з російським букмекером 1xBet» пише ТК «Прямий».

Як повідомляє «Прямий», українські ЗМІ запідозрили холдинг Techiia у співробітництві з 1xBet. Після цього знайшли зв’язок другого співзасновника, Юрія Лазебнікова, з російським букмекером: до 2020 року він був директором ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», власником якого був Сергій Цибін, який сьогодні є власником ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка і отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні.

Версію підтверджує й той факт, що вже після початку повномасштабної війни кіберспортивна компанія WePlay Esports, яка входить в холдинг Techiia, продовжувала співпрацювати з російським букмекером 1xBet, який влітку та у вересні 2022 року транслював змагання з Counter Strike: Go та 5-й сезон WePlay Academy League, що проводились українською кіберспортивною компанією, та анонсував ставки на них.

Ще на початку 2021 року WePlay Esports оголошував про свою співпрацю з 1xBet. Але сьогодні в Techiia заперечують будь-які зв’язки зі скандальним букмекером.

Проте, як повідомляє «Прямий», і сьогодні між WePlay, яка входить у холдинг Techiia, та 1xBet є зв’язок.

Річ у тім, що головним юристом WePlay Esports працює Роман Родін, який є рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка й отримувала ліцензії на роботу 1xBet в Україні. Олександр Родін та Роман Родін вдвох були зареєстровані за однією адресою в Києві, йдеться в розслідуванні «Прямого». Більше того, як пише ЗМІ, громадянська дружина директора українського 1хBet, згідно з її сторінкою у Facebook, також працює в юридичному відділі WePlay Holding, тобто у підпорядкуванні рідного брата свого чоловіка.

Роман Родін з дружиною Валерією та Діаною Шаповаловою (ліворуч), громадянською дружиною директора ТОВ ”ТБК” Олександра Родіна. Фото: Facebook-сторінка Діани Шаповалової

«Прямий» підкреслює, що після того, як в ЗМІ потрапила інформація про продовження співпраці компанії з холдингу Techiia з 1xBet, на сайтах останнього стали зникати всі сліди WePlay Esports та анонси його змагань.

«Вочевидь, потрапивши у скандал, в холдингу намагались прибрати будь-які сліди на сайтах 1xBet. Але як це можна зробити, не маючи прямого контакту з російським букмекером та не маючи впливу на нього?» — запитують автори розслідування, які також не виключають, що питання «зачистки» згадок українських кіберспортивних змагань на сайтах російського букмекера могли обговорюватись прямо на родинних зустрічах.

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