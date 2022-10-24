Сили оборони України, які успішно відбивали атаки ворога на Донбасі, витіснили противника з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, зазначивши, що ворог продовдує вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Так, протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві.

«Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту», — додали у Генштабі.



Також росіяни продовжують активно вербувати ув’язнених як на території росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон було звільнено більшість злочинців.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала сімнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

Нагадаємо, що 24 жовня українські зенітники протягом півгодини збили два ворожих ударних гелікоптера Ка-52 на Херсонщині.

Фото Генштабу ЗСУ

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